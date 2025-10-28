Хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов признался в употреблении кокаина

25-летний нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Иван Морозов признался в употреблении кокаина. В его допинг-пробе, взятой в августе 2025 года на Кубке мэра Москвы, нашли следы запрещенного вещества. В сентябре РУСАДА уведомило клуб о нарушении.

Иван Морозов в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) извинился перед руководством, тренерским штабом, командой и болельщиками. Он сообщил, что употребление кокаина было вне спортивных соревнований. «Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся»,— написал он.

Хоккеист добавил, что это стало для него серьезным уроком. Сейчас он проходит терапию и благодарит РУСАДА за возможность начать лечение. В прошлом сезоне Иван Морозов стал вторым бомбардиром «Спартака» с 50 очками. В текущем сезоне он набрал 5 очков в четырех матчах.