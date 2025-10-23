Воронежская область планирует исполнить бюджет с профицитом по итогам 2025 года

Бюджет Воронежской области на 2025 год по итогам 12 месяцев должен быть исполнен с профицитом — преобладанием доходных статей над расходными. Об этом на встрече с журналистами в четверг, 23 октября, сообщил председатель воронежской облдумы Юрий Матузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель воронежской областной думы Юрий Матузов Фото: пресс-служба воронежской областной думы Фото: пресс-служба воронежской областной думы Следующая фотография 1 / 2 Председатель воронежской областной думы Юрий Матузов Фото: пресс-служба воронежской областной думы Фото: пресс-служба воронежской областной думы

«Проанализировали бюджет Воронежской области за период десяти месяцев. Предварительные итоги говорят о том, что его можно назвать бюджетом развития. Уже планируется, что он будет исполнен с профицитом. Очень надеемся, что и год будет таким образом завершен»,— сказал господин Матузов.

Ранее после корректировок, принятых облдумой прошлого созыва в апреле, расходы регионального бюджета составляли 242,11 млрд руб., доходы — 194,68 млрд руб., дефицит таким образом оценивался в 47,42 млрд руб., или 19,6% от расходов. Первоначально бюджет области на 2025-й был принят с доходами в 191 млрд руб., расходами на уровне 208 млрд руб., дефицитом в 17 млрд руб., или 8,17% от расходов.

Спикер облдумы на встрече с журналистами напомнил, что в ноябре парламентарии приступят к рассмотрению проекта бюджета Воронежской области на 2026 год. Пока документ в облдуму еще не внесен, он находится на стадии формирования в министерстве финансов правительства региона.

«Мы со своей стороны дадим предложения, которые отражают ожидания избирателей,— добавил господин Матузов.— В работе с обращениями граждан нам необходимо переходить от модели просителя средств на какие-то короткие точечные проекты — установку лавочек, латание ям — к более эффективному формату. Мы готовы формировать полноценные программы, обеспеченные государственным рублем, отстаивать свою позицию перед исполнительными органами власти».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», бюджет Воронежской области на 2024 год исполнили с профицитом в 1,1 млрд руб.

Сергей Калашников