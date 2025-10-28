Ростов занял девятое место по стоимости парковки в 2025 году

В Ростове-на-Дону стоимость аренды машино-места установилась на уровне 7,5 тыс. руб. в месяц. По данному показателю он занял девятое место среди российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Домклик».

По информации аналитиков, покупка парковочного места в столице региона обходится в 1,1 млн руб. Лидером по стоимости приобретения остается Москва — 1,9 млн руб. За ней следуют Екатеринбург с показателем 1,6 млн руб. и Нижний Новгород — 1,5 млн руб.

За год цены на машино-места в городах-миллионниках выросли на 35,4%. Медианная стоимость аренды по состоянию на начало октября составляет 8 тыс. руб. в месяц, а покупки — 1,2 млн руб.

Валентина Любашенко