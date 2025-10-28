Суд оштрафовал петербурженку, чья собака покусала людей в Ленобласти

Невский районный суд взыскал с петербурженки Елены Зубовой 150 тыс. рублей компенсации морального вреда и расходы на лечение в размере 8,2 тыс. рублей за нападение собаки на людей на территории СНТ в Ленобласти, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 октября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент случился в сентябре 2023 года, ответчик допустила самовыгул крупного пса по кличке Тося по территории СНТ. Животное напало на Любовь и Сергея Войтович, которые выгуливали двух небольших собак.

Сначала агрессивный кобель набросился на Любовь и покусал. Сергей нанес несколько ударов по туловищу агрессора, из-за чего получил ушиб пальца стопы. Отбиться от нападения удалось с помощью соседей и лопаты. Удар последней по земле испугал полуторагодовалое животное.

Зубова подтвердила, что напавшая собака находилась у нее на передержке. На судебное заседание она не явилась, хотя ей неоднократно присылали соответствующие письма.

Андрей Маркелов