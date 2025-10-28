Промсвязьбанк выставил на аукцион активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Промсвязьбанк (ПСБ) выставил на торги обращенные в доход государства активы инвестиционной компании ГК Raven Russia (Великобритания) за 90 млрд рублей. Это следует из документов торгового портала ГИС «Торги».

Продажа включает 100% долей и акций 17 юридических лиц: АО «Кулон Девелопмент», АО «Кулон-Истра», АО «Ногинск-Восток», АО «Ресурс-Экономия», АО «Торос», ООО «Север Эстейт», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Союз-Инвест», ООО ЕГ «Логистика», ООО «КИП 1», ООО «Кстово Девелопмент», ООО «Кулон СПБ», ООО «Лига», ООО «Логопарк Дон», ООО «Логопарк Обь», ООО «Феникс».

В собственности компаний – 16 транспортных и складских терминалов общей площадью 2090 кв. м, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской и Ростовской областях.

С учетом НДС начальная цена лота составляет 90,092 млрд руб. Шаг аукциона – 4,505 млрд руб. (5%), размер задатка – 18,018 млрд руб. (20%). Заявки принимаются до 21 ноября, а проведение аукциона состоится 3 декабря.

В феврале Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении долей и акций группы стратегических компаний Raven Russia в доход государства. По версии Генпрокуратуры, Raven Russia пыталась вывести свои предприятия из-под государственного антимонопольного контроля, оформив их на офшоры.