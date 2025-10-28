В Липецкой области ввели квоту для приема на работу участников СВО

Комиссия липецкого облсовета рассмотрела и одобрила законопроект о введении в регионе квоты для трудоустройства участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в облсовете.

Документ устанавливает квоты для приема на работу участников СВО, вернувшихся домой. Размер квоты определит отдельное постановление правительства области.

Право на трудоустройство по квоте получат участники СВО на территориях Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также лица, отражавшие вооруженное вторжение в приграничных районах России. В эту категорию входят добровольцы, служившие в народном ополчении.

Председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков подчеркнул, что адресная поддержка будет оказана без дополнительной нагрузки на областной бюджет. Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом и вынесен на сессию облсовета в середине ноября.

В феврале сообщалось, что в Липецкой области запустят пилотный проект «СВОй бизнес». Он направлен на адаптацию участников СВО и членов их семей к гражданской жизни через развитие навыков предпринимательства и открытие своего дела.

Егор Якимов