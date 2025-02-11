В Липецкой области запустят пилотный проект «СВОй бизнес»

Липецкая область вместе с Рязанской, Татарстаном и Дагестаном станет пилотным регионом, где реализуют проект «СВОй бизнес» для участников СВО и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии «Единая Россия» в республике Татарстан.

Проект запускают «ЕР» и общественная организация «Опора России», за научную программу отвечает Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Как рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин, «СВОй бизнес» направлен на адаптацию участников СВО и членов их семей к гражданской жизни через развитие навыков предпринимательства и открытие своего дела. Программы обучения пройдут в марте–апреле 2025 года.

Юрий Голубь