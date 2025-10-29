Депутатский инстинкт

Единственный депутат от партии «Новые люди» в Курганской областной думе Даниил Москвин назначил помощником свою мать. По словам парламентария, причиной такого решения стало не близкое родство, а профессиональные качества Натальи Москвиной, которая является «дипломированным юристом с большим опытом работы». В облдуме не видят нарушений в подобном трудоустройстве, а вот в партии уже задумались о замене господина Москвина на другого депутата.

Необычное решение взять в помощники собственную мать “Ъ” подтвердил сам Даниил Москвин. По его словам, Наталья Москвина — единственный сотрудник его приемной, сейчас она отвечает на звонки и решает организационные вопросы. Региональный депутат может нанять до пяти помощников, но господин Москвин пока планирует обойтись одним. «Она является дипломированным юристом с большим опытом работы, ее профессиональные качества — главная причина этого назначения. На протяжении многих лет я советовался с ней по правовым вопросам, и теперь это сотрудничество становится официальным. Уверен, что ее компетенция позволит мне эффективнее помогать избирателям»,— заявил он “Ъ”.

Даниилу Москвину 33 года, он уроженец Кургана. Окончил юридический факультет Курганского госуниверситета, работает руководителем сектора продаж в фирме—разработчике программного обеспечения для бизнеса. В сентябре 2025 года прошел в Курганскую облдуму по списку «Новых людей» (7,4%) и стал единственным представителем партии в парламенте.

По словам господина Москвина, в ближайшее время его помощница начнет записывать избирателей на прием, фиксировать и обрабатывать обращения граждан и корреспонденцию, а также готовить рабочие встречи. Кроме того, в ее обязанности входит проведение юридической экспертизы законодательных инициатив, подготовка информационных и справочных материалов для сына.

В Курганской облдуме назначение матери депутата его помощником проблемой не считают и конфликта интересов в этом не видят. «У нее большой юридический стаж, и она имеет право быть помощником. Пока никакие проверки не проводились. Это будет сделано, если кто-то из депутатов попросит, но никто не обращался»,— заявили “Ъ” в пресс-службе облдумы, добавив, что подобные обращения рассматривает мандатная комиссия.

А вот в курганском отделении «Новых людей» решение соратника сочли неуместным. «Мы сейчас обсуждаем с Даниилом Москвиным ситуацию. Когда мы найдем решение, то озвучим его. В том числе думаем, как взаимодействовать с Курганской областной думой. Рассматривается вариант замены представителя. В любом случае это двусторонний процесс. Чтобы передать мандат внутри партии, нужно, чтобы действующий депутат от него отказался»,— пояснил “Ъ” глава партийной ячейки Кирилл Рогозин.

Назначение близкого родственника помощником депутата вызывает сомнения как правового, так и этического характера, говорит управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. «Формально прямого запрета в федеральном законе нет, однако здесь усматривается конфликт интересов. Депутат обязан был уведомить о таком родстве и не допускать мать к участию в решении вопросов, где возможна личная заинтересованность. Подобные действия противоречат антикоррупционным нормам и могут стать основанием для проверки со стороны контролирующих органов»,— считает юрист.

Василий Агафонов, Челябинск