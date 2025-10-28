Ростовский вокзал вошел в топ-3 по числу пассажиров за девять месяцев 2025 года

За девять месяцев 2025 года крупнейшие вокзалы СКЖД в пригородном и дальнем сообщении обслужили 32,6 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первое место по числу отправленных пассажиров занял Адлер — 5,8 млн человек. На втором месте расположился вокзал Сочи с показателем 3,7 млн пассажиров. Тройку лидеров замыкает Ростов-Главный — 3,5 млн человек.

В рейтинг крупнейших станций по пассажиропотоку также попали: Краснодар-1 (3,3 млн), Туапсе (1,16 млн), Кисловодск (1,13 млн), Пятигорск (1,08 млн), Лазаревская (1,06 млн), Ессентуки (1,01 млн) и Олимпийский парк (1 млн пассажиров).

Кроме того, в список вошли вокзалы Новороссийска (905 тыс. человек), Анапы (798 тыс.) и Минеральных Вод (772 тыс. пассажиров).

Валентина Любашенко