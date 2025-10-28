Петербуржцы обошли москвичей по тратам в ресторанах

Средний чек в ресторанах Санкт-Петербурга в сентябре-октябре составил в среднем 5820 рублей. Тогда как в Москве показатель оказался на уровне 4350 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по России средний чек в ресторанах и барах составил 2920 рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 12%, при этом число заказов возросло на 4%.

В Северной столице за год средний чек увеличился на 18%. На втором месте по приросту Челябинск (+15%). Тройку лидеров замыкает Самара (+14%). Рост среднего чека в компании связали с тем, что в этом году в регионах России наблюдается более холодная и дождливая погода.

Татьяна Титаева