Лукашенко пошутил о вечных спорах с Лавровым

Президент Белоруссии Александр пошутил, что при встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым всегда спорит с ним. Он также поблагодарил участников III Минской международной конференции по евразийской безопасности за то, что они «рискнули приехать» и «нашли дорогу в Минск».

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», Александр Лукашенко жмет руки всем участникам конференции. После этого он подошел к министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и попросил «оторвать» Сергея Лаврова. «Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые»,— сказал президент Белоруссии.

Господин Лукашенко также поблагодарил председателя парламента Грузии Нино Бурджанадзе за то, что она «внимательно слушала». В ответ она сказала, что президент Белоруссии «замечательный оратор».