Даниил Медведев вышел во второй круг «мастерса» в Париже

Первая ракетка России Даниил Медведев, занимающий 13-е место в мировой классификации, обыграл 36-ю ракетку мира испанца Хауме Мунара в матче первого круга Rolex Paris Masters — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, призовой фонд которого превышает €6,1 млн.

Итоговый счет — 6:1, 6:3 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Во втором круге Медведев, побеждавший на парижском «мастерсе» в 2020 году, встретится с болгарином Григором Димитровым (38-й в мире).

27 октября во второй круг соревнования вышли два других российских теннисиста. Карен Хачанов (14), выигрывавший «мастерс» во французской столице в 2018 году, на этой стадии сыграет с 19-летним бразильцем Жуаном Фонсекой (28). Андрей Рублев (17) — с 19-летним американцем Лёрнером Тьеном (39).

Действующим победителем турнира в Париже является немец Александр Зверев. Соревнование продлится до 2 ноября.

