Введение НДС при обслуживании карт обойдется банкам в 200 млрд рублей

Отмена льгот по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) при обслуживании карт может увеличить расходы банковского сектора до 200 млрд руб., заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов во время конференц-звонка.

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов

По словам финансового директора, в данный момент банк уточняет, какие именно операции будет затрагивать отмена льгот по НДС. После получения точных данных банк будет решать вопрос с перенесением налога на тарифы и насколько, добавил господин Скворцов.

«Это мы тоже будем изучать, в том числе с учетом того, что возможно ли для нашего контрагента применение вычета к этому НДС. Соответственно, если вычет возможен, то, конечно, для него это будет меньше иметь нагрузку. Если вычет невозможен, то это более болезненное повышение тарифа будет, мы можем получить и отток клиентов, и ухудшение CSI (индекс удовлетворенности клиентов. — “Ъ”) по нашим продуктам», — сообщил финдиректор Сбера (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, банку должны ответить на поставленные вопросы до 10 декабря, после чего Сбер планирует представить прогнозы на следующий год.

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене освобождения от НДС для операций и услуг по обслуживанию банковских карт. Отмена также коснется услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов. Освобождение от НДС действовало с 2006 года.

