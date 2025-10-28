Непраздничное настроение

Предновогодний сезон в продуктовом ритейле ожидается слабым. По крайней мере, такую ситуацию прогнозируют аналитики Альфа-банка. По их данным, траты на продовольствие в четвертом квартале будут меньше, чем обычно, хотя традиционно средний чек на продукты в конце года растет. Цены на товары, в свою очередь, могут повыситься, главным образом из-за увеличения НДС.

Почему ажиотажному предновогоднему сезону грозит охлаждение? Старший отраслевой аналитик по потребительскому сектору Альфа-банка Екатерина Тузикова считает, что дело в замедлении темпов инфляции: «Замедление роста спроса в продуктах питания в четвертом квартале будет выражаться не столько в физических показателях, сколько в ценовом факторе. Фактически мы имеем дело с замедлением инфляции относительно 2024-го, потому что в прошлом году рост этого показателя в этот момент уже был нарастающим, набирающим обороты. Соответственно, эффект высокой базы позволяет говорить о замедлении темпов роста. Также высокая инфляция в начале 2025-го обеспечила большую долю продаж в первых кварталах относительно общего годового потребления, что обусловлено тем же самым ценовым эффектом и инфляцией».

С выводами аналитиков Альфа-банка согласны и собеседники “Ъ FM” из продуктового ритейла. На этом фоне предприниматели могут попытаться сохранить интерес покупателей с помощью сезонных акций и спецпредложений, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев: «Мы видим, что в этом году потребительский спрос как минимум замедляется, и, скорее всего, этот тренд сохранится и в четвертом квартале, хотя предновогодняя подготовка к торжествам всегда вызывает у покупателей больше активности. В частности, они приобретают продукты для новогоднего стола. Скорее всего, продажи вырастут, но, наверное, не будут такими, как в 2024-м. Однако если сравнивать средние чеки по году и предновогодний, то, конечно, последний окажется выше, потому что все-таки народ стремится провести праздники в хорошем настроении и совершить все запланированные покупки. Если мы говорим про кафе, бары, рестораны, то, наверное, там будет своя тенденция. Многое будет зависеть от тех предложений, что заведения приготовят для гостей. Вероятно, анализируя существующий спрос, игроки рынка станут от него отталкиваться и готовить сценарии проведения новогодних вечеринок. Скорее всего, это будут какие-то специальные акции, где они могут проявлять определенную гибкость, предлагая скидки и интересные тематические программы, которые сами по себе привлекут внимание потребителей, готовых за это платить.

Определенная вариативность будет присутствовать, все зависит от мастерства рестораторов и готовности быть гибкими в этих условиях».

При этом падение потребительского спроса игроки этого рынка, опрошенные “Ъ FM”, уже ощущают. По их словам, к Новому году ситуация ухудшится. Клиенты тратят меньше денег, при этом цены на продукты растут, поделился ресторатор Генрих Карпин. По его словам, предприниматели будут вынуждены сокращать меню:

«В последнее время гости стали тяжелее расставаться с деньгами, и для этого есть много причин.

Нам приходится и цены поднимать, иногда продукты менять, потому что себестоимость становится очень высокой. Мы понимаем, что посетители не всегда готовы платить за блюдо именно столько. Большинство моих ресторанов работают в премиальном секторе. Здесь все равно гость еще не настолько капризен, как в среднем сегменте или фастфуде. Но времена непростые, это, к сожалению, могу подчеркнуть. Думаю, что после новогодних праздников мы увидим результаты этого гуляния. После них все немножко, как говорится, пояс потуже затянут. Если мы почувствуем, что гости стали меньше тратить, реже приходить к нам, то, конечно, будем к этому приспосабливаться, менять какие-то блюда в меню, пересматривать ценовую политику».

Между тем, по данным агентства Nielsen, продажи традиционно новогоднего продукта — красной икры — снизились более чем на 32,5%. А «белой икры», которую добывают из сельди и минтая, выросли почти на 30%.

Александра Майданская