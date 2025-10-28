«Газпром»: США, Катар и Россия обеспечат рост предложения СПГ на мировом рынке

Мировая торговля сжиженным природным газом (СПГ) к 2035 году может вырасти на 70% относительно текущего уровня, считают в «Газпроме» (MOEX: GAZP). Компания также ожидает, что основной вклад в увеличение предложения СПГ на мировом рынке обеспечат США, Катар и Россия.

«Реализация проектов "Газпрома" как в области трубопроводного газа, так и СПГ внесет вклад в укрепление позиций России на мировом газовом рынке, главным образом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос на газ будет активно расти»,— написано в сообщении «Газпрома».

В компании добавили, что производители газа в США могут «испытать трудности с обеспечением полной загрузки заводов» из-за увеличения числа новых СПГ-проектов, а покупатели — столкнуться с подорожанием топлива.

По итогам 2024 года мировой рынок СПГ вырос на 2,4%, до 411,24 млн тонн. Увеличение объема торговли показали США, Россия, Индонезия, Австралия, Тринидад и Тобаго.

