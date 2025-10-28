На Дону директор школы получил выговор за таблички «Малоимущие» и «СВО»

В Азове директор школы № 11 получил выговор за установку табличек «Малоимущие» и «СВО» на столах в столовой. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. Такая маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя»,— написал глава региона.

Господин Слюсарь подчеркнул, что разделения учащихся по социальному, имущественному или любому другому признаку быть не должно. Губернатор также поручил проверить подрядчика на предмет возможности дальнейшего с ним сотрудничества.

«Заместителю губернатора Андрею Фатееву дано задание взять под особый контроль организацию питания детей в образовательных учреждениях области с участием родительского сообщества»,— заключил губернатор.

Валентина Любашенко