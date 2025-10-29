Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самые продаваемые полуприцепы в России в январе—сентябре 2025 года

Место Производитель Объем продаж (шт.) Динамика год к году (%) Доля рынка (%)
1 «Тонар» 2430 –57,6 16,8
2 «Центртранстехмаш» 896 –54,4 6,2
3 Bonum 883 –61,4 6,1
4 Grunwald 673 –67,6 4,7
5 УСТ 547 3,2 3,8
6 «Сеспель» 521 –17,6 3,6
7 Туймазинский завод 421 –74,3 2,9
8 Schmitz 378 –74,5 2,6
9 Krone 358 –83,2 2,5
10 ЧМЗАП 329 –55,2 2,3

Источник: Национальное агентство промышленной информации.



