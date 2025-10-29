Самые продаваемые полуприцепы в России в январе—сентябре 2025 года

Место Производитель Объем продаж (шт.) Динамика год к году (%) Доля рынка (%) 1 «Тонар» 2430 –57,6 16,8 2 «Центртранстехмаш» 896 –54,4 6,2 3 Bonum 883 –61,4 6,1 4 Grunwald 673 –67,6 4,7 5 УСТ 547 3,2 3,8 6 «Сеспель» 521 –17,6 3,6 7 Туймазинский завод 421 –74,3 2,9 8 Schmitz 378 –74,5 2,6 9 Krone 358 –83,2 2,5 10 ЧМЗАП 329 –55,2 2,3