Яровая призвала не делать громких заявлений о смертной казни

Зампредседателя Государственной думы Ирина Яровая призвала коллег-депутатов не делать громких заявлений о смертной казни.

Тему высшей меры решил поднять депутат Николай Коломейцев (КПРФ) во время обсуждения на пленарном заседании пакета поправок в Уголовный кодекс, касающихся преступлений диверсионной направленности. Коммунист напомнил, что ранее ограничением для возвращения смертной казни называли отсутствие судов присяжных во всех регионах РФ. Сегодня же они существуют во всех субъектах. «Не считаете ли вы, что для особо тяжких преступлений, скажем, как в Крокусе, необходимо вернуться к смертной казни?»,— обратился господин Коломейцев к Ирине Яровой.

«Мне бы не хотелось, чтобы мы ради громких заявлений громко объявляли о чем-то: то ли о смертной казни, то ли о суде присяжных»,— ответила зампред Госдумы. Как сказала депутат, Россия, как правовое государство, должна ответственно подходить к каждому решению.

Госпожа Яровая рассказала, что ранее была автором закона, который запретил проводить через процедуру суда присяжных несовершеннолетних жертв сексуального насилия. Так, по словам зампреда Госдумы, власти пытались защитить детей от адвокатов, которые превращали суд присяжных в процесс над жертвами: несовершеннолетних потерпевших многократно допрашивали, а рассмотрение дела «превращалось в шоу».

Ограничение на привлечение судов присяжных сделало невозможным применение смертной казни к педофилам даже в случае снятия действующего с 1997 года моратория.

Степан Мельчаков