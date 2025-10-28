Прощание с актером Романом Поповым предположительно пройдет 1-2 ноября

Прощание и похороны с актером Романом Поповым пройдут, предположительно, 1 или 2 ноября, сообщила ТАСС подруга семьи умершего Наталья. Место прощания пока неизвестно.

Роман Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет. Последнее время актер боролся с онкологическим заболеванием. В 2018 году у него обнаружили опухоль мозга. Актер прошел курс лечения, но в августе этого года произошел рецидив.

Господин Попов в студенчестве увлекался КВН, а после переезда в Сочи в 2003 году начал комедийную карьеру. Совместно с Оганесом Григоряном создал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи» и стал резидентом шоу Comedy Club.

В 2016 году он снялся в сериале «Полицейский с Рублевки», в котором исполнил роль капитана Игоря Мухича. Роль принесла актеру широкую известность, после чего он снялся в главной роли в спин-оффе сериала «Детективное агентство Мухича». Также актер играл в сериалах «Остаться друзьями», «Бедный олигарх» и в фильме «Новогодний ол инклюзив».

Полина Мотызлевская