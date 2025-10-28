Техас подал в суд на Johnson & Johnson за сокрытие правды об аутизме

Власти Техаса обвинили Johnson & Johnson (J&J) и ее бывшее подразделение Kenvue в сокрытии правды о связи препарата Tylenol с развитием аутизма у детей.

В исковом заявлении генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона говорится, что компании рекламировали препарат Tylenol (ацетаминофен) как безопасный для приема беременными. В то же время, утверждается в иске, научные исследования показали прямую связь между употреблением ацетаминофена женщинами на ранних стадиях беременности и развитием аутизма у их детей.

Иск властей Техаса, чьи губернатор и генпрокурор принадлежат к Республиканской партии, отражает более ранние заявления президента США Дональда Трампа. Тот в конце сентября заявил, что его администрация нашла ответ на вопрос, что является причиной возникновения аутизма. Виновным был признан парацетамол (он же ацетаминофен). Эти слова господина Трампа вызвали резкую критику со стороны научного сообщества. Ученые назвали заявления президента США недостоверными, заведомо ложными и не имеющими под собой научных обоснований.

В заявлении Kenvue говорится, что она будет защищаться от «этих необоснованных обвинений» в суде. «Мы твердо поддерживаем мировое медицинское сообщество, которое признает безопасность ацетаминофена»,— заявили в Kenvue.

Представитель J&J заявил, что компания «много лет назад отказалась от бизнеса в сфере здравоохранения и все права и обязательства, связанные с продажей безрецептурных препаратов, включая Tylenol (ацетаминофен), принадлежат Kenvue».

Власти Техаса требуют от Kenvue и J&J выплатить по $10 тыс. за каждое из указанных в иске 11 нарушений, а также размещать впредь на упаковке Tylenol предупреждение о риске развития аутизма.

Кирилл Сарханянц