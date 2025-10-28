В администрации Калининграда снова проходят обыски

Повторные обыски проходят в администрации Калининграда, пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В администрации Калининграда проводятся повторные обыски. Это связано с делом о мошенничестве»,— сказал собеседник агентства.

Первый раз ФСБ и МВД пришли с обыском в администрацию города 16 октября. Через два дня суд арестовал зампреда комитета городского хозяйства Романа Бартоша. Его подозревают в мошенничестве при закупке двух скамеек для городского парка.