Обыски в мэрии Калининграда связаны с уголовным делом о мошенничестве

Силовики нагрянули в администрацию Калининграда после возбуждения уголовного дела о мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски и изъяли документы. По информации «РИА Новости», никто из сотрудников мэрии задержан пока не был. В отношении кого возбудили уголовное дело, не уточняется.

Портал «Новый Калининград» со ссылкой на источники сообщил, что обыски в мэрии Калининграда проводились в комитете городского развития и цифровизации. В руководстве комитета и в самой мэрии изданию заявили, что им якобы ничего не известно об обысках.