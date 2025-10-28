Ростовская область получит 663 млн рублей на производство беспилотников в 2026 году

Ростовская область вошла в число восьми российских регионов, получивших федеральную субсидию на оснащение Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем современным технологическим оборудованием. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Согласно информации, финансирование выделено в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Подписание соглашения с федеральным центром запланировано на 2025 год.

«Это признание высокого технологического потенциала региона и результат нашей планомерной работы. Федеральная поддержка 663 млн руб. будет направлена в 2026 году на оснащение центра современным технологическим оборудованием. Доля областного бюджета — 13,5 млн»,— отметил глава региона.

По словам губернатора, инвестиции позволят активно наращивать объемы изготовления продукции, совершенствовать существующие разработки и создавать новые комплексы. Научно-производственный центр, созданный в прошлом году, уже насчитывает 15 резидентов.

«Важно, что Ростовская область входит в топ-10 регионов России по числу производителей БАС и их компонентов, а доля области в общем количестве профильных компаний составляет 4%. Проект будет способствовать достижению технологического суверенитета»,— добавил Слюсарь.

Валентина Любашенко