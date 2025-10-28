Microsoft получила 27-процентную долю в OpenAI

Microsoft и OpenAI объявили о подписании нового долгосрочного соглашения о сотрудничестве. В рамках сделки Microsoft получит долю в 27% в разработчике ChatGPT. Стоимость этого пакета акций оценивается в $135 млрд. Ранее Microsoft владела 32% акций в коммерческом подразделении OpenAI. Теперь же Microsoft конвертировала эти акции в 27% в головной структуре всей OpenAI.

Microsoft является главным акционером OpenAI с 2019 года. Однако все последние месяцы компании не могли договориться по условиям нового соглашения о партнерстве. Спор между двумя давними партнерами возник после того, как 5 мая основатель OpenAI Сэм Альтман объявил, что не станет превращать ее в коммерческую структуру, как предполагалось ранее. Вместо этого OpenAI была переведена из статуса НКО в статус корпорации, действующей в общественных интересах (PBC) с коммерческим подразделением. В рамках нового соглашения Microsoft также получает доступ к технологиям искусственного интеллекта OpenAI до 2032 года.

Акции Microsoft после этого объявления выросли в цене на 4%.

Кирилл Сарханянц