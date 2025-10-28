Депутат тамбовской облдумы от «Родины» решил сложить полномочия

На 62-м заседании тамбовской облдумы, которое запланировано на 29 октября, будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, члена фракции партии «Родина» Сергея Мягких. Кроме того, парламентарии решат вопрос освобождения господина Мягких от должности председателя комитета по труду и социальной политике. Это следует из предварительной повестки заседания.

Фото: Тамбовская областная Дума

Фото: Тамбовская областная Дума

Сергею Мягких 40 лет. Он родился в Тамбове. В 2014 году окончил Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный институт бизнеса». В 2018 году работал замдиректора тамбовского муниципального учреждения «Административно-хозяйственный центр Цнинского сельсовета». В 2020–2021 годах был депутатом гордумы Тамбова седьмого созыва. В 2021-м избрался в областную думу.

Алина Морозова