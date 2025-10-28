ПСЖ заработал рекордные для клуба €837 млн за прошлый сезон

Французский спортивный клуб «Пари-Сен-Жермен» опубликовал выдержки из своей финансовой ведомости. В сообщении пресс-службы клуба говорится, что за годичный отчетный период доходы составили €837 млн; это рекордный показатель для организации, объединяющей команды по мужскому и женскому футболу, гандболу, дзюдо и киберспортивным дисциплинам.

Главных успехов в отчетный период добилась мужская футбольная команда. Она выиграла Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Суперкубок UEFA, а также дошла до финала состоявшегося летом в США Клубного чемпионата мира. Коммерческие доходы клуба составили €367 млн, а так называемая «выручка от игровых дней» (сюда обычно включают выручку от продажи билетов, клубных товаров, услуг на стадионе и т.д.) — €175 млн.

В текущем сезоне футбольный ПСЖ после девяти туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 20 очками. В Лиге чемпионов команда после трех туров идет без осечек, она, как и еще четыре европейских гранда, набрала максимальное количество очков — девять.

Арнольд Кабанов