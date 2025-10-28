Минобрнауки предложило методику распределения платных мест в вузах

Правительство РФ собирается утвердить методику распределения коммерческих мест в вузах, которая будет применяться в следующей приемной кампании. Согласно документу, который есть в распоряжении "Ъ", количество платных мест будет определяться на основе среднего показателя за последние два года с возможностью корректировки.

Ключевыми условиями стали:

Увеличение на 10% мест на специальностях, если они относится к области знаний, по которой учится больше половины студентов вуза.

Полный запрет платного приема при среднем балле ЕГЭ ниже 50.

Возможность увеличения квот до 15% при аргументированных возражениях вуза.

Вузы смогут подавать возражения в пятидневный срок, аргументируя высоким средним баллом ЕГЭ, востребованностью выпускников или заполняемостью мест. Также предусмотрено увеличение квот при наличии договоров с юридическими лицами или иностранными государствами. Уменьшение количества мест допускается без объяснения причин.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Места не для всех»