ЦБ: в Татарстане инфляция ниже, чем в целом по России

Инфляция в Татарстане составляет 6% и находится ниже среднероссийского уровня. Об этом сообщает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на форуме ВТБ «Россия зовет! Казань».

По словам господина Тремасова, за последние 10 лет индекс потребительских цен в Татарстане рос со средней скоростью 6%, тогда как в целом по России — 6,3%. При этом динамика ВВП и ВРП в республике выше, чем в стране в целом, а инвестиционная активность за III квартал превысила среднероссийский показатель. Однако в кадровой сфере Татарстан демонстрирует дефицит специалистов.

Банк России планирует поддерживать высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, которая, по прогнозам, в 2026 году вернется к целевым 4–5%, а затем стабилизируется на уровне 4%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане годовая инфляция снижается пятый месяц подряд.

Анна Кайдалова