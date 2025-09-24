Эксперт: в Татарстане годовая инфляция снижается пятый месяц подряд

Годовая инфляция в Татарстане в августе 2025 года составила 8,4%, снижаясь пятый месяц подряд с апреля. Впервые с октября 2022 года цены в республике уменьшились в месячном выражении. Об этом сообщил управляющий Отделением по Татарстану Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин, передает пресс-служба Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с июлем цены в Татарстане снизились на 0,6%, в то время как по России в целом — на 0,4%. По данным Росстата, годовая инфляция в республике превышает общероссийский показатель (8,14%), но ниже среднего по Приволжскому федеральному округу (8,71%).

«Цены на некоторые товары и услуги снижались быстрее, чем в целом по стране. Например, больше подешевели овощи из-за начала активной уборки местного урожая», — отметил господин Шарифуллин.

По его словам, инфляция снижается в том числе из-за высоких ставок в экономике: спрос постепенно охлаждается, цены растут медленнее, а некоторые товары дешевеют. Отмечается, что Банк России планирует поддерживать жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к 4% в 2026 году.

Анар Зейналов