Приговор сыну актера из «Интернов» Демчогу оставили без изменений

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на приговор сыну актера Вадима Демчога — Вильяму Демчогу. В июне ему назначили 2 года колонии за дропперство. Приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба столичных судов.

Как сообщала прокуратура, Демчог-младший участвовал в схеме по обману 82-летнего пенсионера в Москве. Мошенники похитили у потерпевшего 490 тыс. руб., которые перевели на карту сына актера. Впоследствии фигурант обналичил деньги и перевел мошенникам. Всего преступная группа похитила более 1,8 млн руб. Вильям Демчог признал вину и полностью возместил ущерб.

Адвокат Владимир Шелупахин назвал приговор чрезмерно суровым. Он просил назначить наказание, не связанное с отправкой в колонию. «Реальное лишение свободы при возмещенном ущербе — это та мера, которая не позволит исправить или восстановить какую-то справедливость»,— подчеркнул господин Шелупахин. Защитник отметил, что других участников схемы так и не вычислили.

Участвовавший в заседании фигурант заявил, что не знал, что совершает преступление. Защита также приобщила справку из СИЗО, в которой выражалась благодарность Вильяму Демчогу. Кроме того, суду представили чеки пожертвований денег бойцам СВО.

Прокурор выступил против изменения приговора, так как не было оснований для его отмены. По мнению гособвинения, назначенное наказание было гуманным.

Никита Черненко