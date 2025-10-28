Токаев и Стубб выступили за скорейший мир на Украине

Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александер Стубб согласовали позиции по российско-украинскому конфликту, следует из совместного заявления сторон на сайте пресс-службы казахстанского президента.

«Стороны подчеркнули важность скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций»,— написано в заявлении, опубликованном по итогам визита господина Стубба в Казахстан.

Президенты Казахстана и Финляндии подчеркнули важность урегулирования споров и конфликтов мирными, политическими и дипломатическими средствами, следует из публикации. Стороны также отметили свою приверженность уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств.

По итогам встречи Казахстан и Финляндия подписали 15 документов. Среди них — меморандум о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии.