Трамп назвал бомбардировку Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»

Президент США Дональд Трамп считает атомные бомбардировки японских Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом». Отношения Соединенных Штатов и Японии спустя 80 лет после завершения Второй мировой войны он назвал крепкими и дружественными.

«Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнерами, каких вы только можете себе представить»,— сказал Дональд Трамп во время посещения американской военной базы в Японии (запись опубликована на YouTube-канале).

На военной базе Йокосука президент Трамп заявил, что американская армия — самая сильная в мире. Он также сказал о важности военно-морского флота США. По его словам, ни одна страна в мире «даже не подумает угрожать» американским ВМС.