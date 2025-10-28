Замначальника тыла Росгвардии Мирзаева приговорили к девяти годам колонии

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил бывшего замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2023 году Мирза Мирзаев получил откат в размере 140 млн руб. от руководства компании-производителя модулей для строительства складов. Стоимость работ составляла 479,9 млн руб. Взамен Мирзаев предложил увеличить сумму контракта. Основой уголовного дела стали показания гендиректора ООО «Пегас-Эко» Эркина Захидова.

10 октября суд назначил семь лет колонии строгого режима гендиректору ООО «Флакфуд трейд» Махиру Сафарову. По версии следствия, он был посредником в передаче взятки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генералу откатили со складской базы».