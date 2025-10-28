Правительство планирует ограничить количество платных мест в вузах по ряду специальностей

Как узнал «Ъ», правительство установит предельное число платных мест в вузах в рамках приемной кампании 2026 года по 46 специальностям бакалавриата и специалитета. Таким образом, регулирование затронет не все направления подготовки, а только избранные.

Согласно методике, разработанной Минобрнауки, количество коммерческих мест будет определяться на основе среднего числа студентов, обучавшихся на данном направлении за последние два года. В случае, если средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов в прошлые годы составлял менее 50 баллов, платные места по данной специальности не будут выделяться.

Перечень специальностей, подпадающих под регулирование, включает экономику, юриспруденцию, психологию, филологию, международные отношения, лингвистику, архитектуру и нефтегазовое дело. Межведомственная рабочая группа при Минобрнауки, которая будет формироваться до 5 ноября, проведет распределение мест между вузами. В ведомстве отметили, что регулирование будет осуществляться поэтапно, и после первой приемной кампании будут проведены анализ и возможная корректировка правил.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Места не для всех».