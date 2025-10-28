В 2025 году расходы донского бизнеса на программное обеспечение выросли на 51%

Компании Ростовской области в 2024 году потратили на программное обеспечение 1,74 млрд руб., что на 51,6% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщила аналитическая служба разработчика ИИ-платформ DM Solutions. Годом ранее совокупные расходы составляли 1,2 млрд руб. В пересчете на одну организацию затраты достигли 844 тыс. руб.

«Резкий рост обусловлен несколькими причинами: ужесточением требований к импортозамещению и активным переходом на отечественные решения, легализацией софта после ухода западных поставщиков и отказа от серых схем, ростом стоимости IT-услуг и интеграции, реализацией накопленных проектов цифровой трансформации»,— отметил гендиректор DM Solutions Никита Кривоноженков.

По словам эксперта, максимальное увеличение расходов на ПО по России зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе — на 5,4 млрд руб. (рост в 5,5 раза), в Москве — на 74,7 млрд (в 1,5 раза), Московской области — на 9,5 млрд (в 2 раза). Основной вклад внесли предприятия информационной сферы и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, транспортировки и хранения.

«Наибольшее сокращение трат на программы среди всех регионов России показал Краснодарский край. В 2024 году сумма составила 3,3 млрд руб. — на 21,1% ниже показателя 2023 года. По видам деятельности значительнее всего урезали затраты компании розничной торговли, снизив закупки ПО на 10,4 млрд руб. Предприятия туристической отрасли, наоборот, нарастили инвестиции на 7,4 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко