Депутаты оппозиционной партии «За Грузию» впервые за год явились в парламент

Депутаты оппозиционной партии «За Грузию», избранные в октябре 2024 года, прекратили бойкот и впервые явились в грузинский парламент, выступив с критикой властей.

«За 13 лет правления "Грузинской мечты" (правящая партия Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.— “Ъ”) ничего не было сделано для благосостояния народа, но благосостояние правителей существенно повысилось. В стране процветает элитарная коррупция, продолжаются репрессии против политических оппонентов»,— заявил на заседании депутат от партии «За Грузию» Георгий Шарашидзе (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что сейчас в Грузии около 150 политзаключенных.

«Грузинская мечта» занимается «вымышленной» борьбой против партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, заявил господин Шарашидзе. Он также заявил, что правящая партия создала «образ врага», чтобы удержаться у власти.

В свою очередь, представители правящей партии назвали обвинения оппозиционных депутатов «пропагандистскими» и не подкрепленными фактами.

О прекращении бойкота парламента 20 октября объявил член политсовета партии «За Грузию» Георгий Шарашидзе. Он заявил, что бойкот никак не ослабил правящую партию, но привел к исчезновению оппозиции из политического спектра.

В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались участвовать в его работе.

Три партии — «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение» и «Сильная Грузия» — отказались от мандатов, а партия «За Грузию» бойкотировала заседания. В июле 2025 года парламент за пропуски лишил 12 депутатов этой партии мандатов, включая главу партии — экс-премьера страны Георгия Гахарию. Так как список партии не был отозван из ЦИК, их места заняли следующие кандидаты, чьи полномочия утвердили в начале сентября.