Минфин закупит у АЛРОСА небольшое количество алмазов для Гохрана до конца года

В 2025 году объем закупок Гохрана алмазов у АЛРОСА (MOEX: ALRS) будет небольшим, потому что Минфин «в целом конструктивно» оценивает нынешнее состояние алмазного рынка. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Какое-то количество закупим», — сказал господин Моисеев (цитата по «Интерфакс»). Он уточнил, что сейчас определяются параметры сделки.

Замглавы ведомства добавил, что план по закупкам на следующий год будет определен в январе. К тому моменту будет рассчитано, какая часть бюджетных ассигнований по квоте Минфина придется на драгоценные камни, а какая — на драгметаллы.