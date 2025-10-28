В КНР блогерам запретили давать медицинские советы без профильного образования

Управление по контролю в киберпространстве (CAC) Китая запретило инфлюенсерам давать советы по медицине, праву, финансам и в других областях, если у них нет соответствующего высшего образования или лицензии. Закон вступил в силу 25 октября.

Заявляется, что этот шаг регулятора направлен на «борьбу с дезинформацией в интернете и защиту общества от ложных или даже вредных советов от влиятельных блогеров, которым слепо верит их аудитория». Теперь интернет-платформы должны будут следить за тем, чтобы авторы блогов или каналов либо предоставляли платформам доказательства о наличии профильного образования (дипломы, сертификаты), либо ссылались на первоисточники информации, которую они распространяют, либо публично отказывались от ответственности за подлинность такой информации.

CAC также запретило рекламу медицинских товаров, пищевых добавок и продуктов для здорового питания, чтобы заблокировать скрытую рекламу, замаскированную под «образовательный» контент.

Кирилл Сарханянц