«Пингвины» высокого полета

В список главных сюрпризов первых недель регулярного чемпионата НХЛ попали клуб «Питсбург Пингвинс» и его ведущие хоккеисты, прежде всего россиянин Евгений Малкин. Команда, в которой видели безнадежного аутсайдера, держится среди лидеров первенства, а 39-летний Малкин благодаря двум очкам, набранным в выигранном в ночь на вторник, 28 октября, «Питсбургом» со счетом 6:3 гостевом матче с «Сент-Луис Блюз», очутился на верхушке бомбардирской гонки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Питсбурга» Евгений Малкин

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters Игрок «Питсбурга» Евгений Малкин

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

После матча, в котором «Питсбург» одолел «Сент-Луис», многие матерые эксперты, специализирующиеся на НХЛ, наверняка на всякий случай взглянули на турнирную таблицу регулярного чемпионата, чтобы убедиться: ну да, в случае с победителем встречи их прогнозы пока как-то совершенно не соответствуют действительности. Притом что прогнозы-то были вполне логичными — фрондерством, склонностью преувеличивать проблемы в них и не пахло. В «Питсбург» не верил никто. ESPN и CBS в начале октября, перед стартом сезона, в своих раскладах отправили его на 30-е место. А клубов в НХЛ всего 32. И причины этого тотального неверия лежали на поверхности.

Трудно ждать многого от команды, у которой такой скверный бэкграунд. Совсем свежий, имеется в виду, а не тот, в котором есть, допустим, два подряд Кубка Стэнли, добытых в 2016 и 2017 годах.

В совсем свежем — ни единого прорыва в play-off дальше первого раунда в минувшие семь лет, провалы, то есть вылеты уже после регулярки, в предыдущих трех сезонах. Трудно ждать многого от команды, в которой стержневые фигуры — это не просто ветераны, а ветераны из ветеранов: 39-летний Евгений Малкин, 38-летние Сидни Кросби и Крис Летанг, 35-летний Эрик Карлссон. Трудно ждать многого от команды, ничего, по сути, не предпринявшей на летнем рынке, чтобы представления о себе изменить. Ничего по крайней мере заметного, бросающегося в глаза. Стареющий и скисающий «Питсбург» выглядел живым и неприятным напоминанием о том, как важно в НХЛ вовремя освежать состав, какими бы ни были его прежние заслуги, пусть для этого приходится иногда выкидывать что-то настолько яркое и важное, что прямо рука не поднимается. Но если не освежать, не перестраивать, то увязнешь внизу.

А вот реальность, которая с представлениями никак не сочетается. Победа над «Сент-Луисом» — седьмая для заранее похороненного «Питсбурга» в десяти сыгранных матчах. Выше него в сводной таблице регулярного чемпионата 28 октября были только два клуба — сосед по дивизиону Метрополитен «Нью-Джерси Девилс» да «Юта Маммот». И выше — так, условно: у каждого — на очко больше. И это несмотря на то, что травмы не обходили «Питсбург» стороной, потерь было уже немало.

А главное, с представлениями никак не вяжется игра клуба. В ней все при новом тренере Дэне Мьюзе в принципе сбалансировано, даже не разглядишь откровенных слабостей, а ветераны так просто огненные. Особенно те, с кем покрывшиеся пылью успехи «Питсбурга» ассоциируются в первую очередь.

Сидни Кросби, лицо номер один канадского хоккея нынешнего столетия, стабильно полезен, а после встречи с «Сент-Луисом» с голом и двумя передачами попал во все хоккейные заголовки. Кросби пересек в нем рубеж в 1700 набранных в регулярных чемпионатах очков, а игроков, которым это удалось, в истории НХЛ до него было лишь восемь. Он — один-единственный действующий.

С Евгением Малкиным, у которого во встрече с «Сент-Луисом» — гол и передача, все не менее интересно.

Тут надо было смотреть на другую таблицу — лучших бомбардиров первенства. А в ней на верхушке с 16 очками три хоккеиста — Ник Шмалц из «Юты», Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» и Малкин, идущий в темпе полтора балла за игру в среднем, то есть в таком, какой был для него привычным на стыке позапрошлого и прошлого десятилетий. И все, кто наблюдал за ним в октябре, наверняка думали о том, что как-то ему удается осенью обманывать возраст: все тот же уверенный контроль шайбы, та же работоспособность. А кто-то ведь был уверен, что ничего выдающегося сильнейший российский центрфорвард Малкин уже не совершит. Тем более что подобранные ему партнеры по звену Энтони Манта и Джастин Бразо — обычные, без искорки, хоккеисты. Но нет, и они рядом с Малкиным цветут и угрожают воротам. А их выдающийся партнер продуктивнее всех соотечественников, на которых как на вероятных героев сезона указывали куда чаще, чем на него,— Кирилла Капризова, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Александра Овечкина.

Алексей Доспехов