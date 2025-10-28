Омское УФАС завело дело о нарушении закона «О рекламе» за пост в Instagram

Управление ФАС по Омской области впервые завело дело по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении блогера, которая разместила в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской и запрещена) видеоролик с распаковкой товаров.

В определении указывается, что от одного из граждан в ведомство поступило заявление. В нем говорилось, что на запрещенной площадке блогер, зарегистрированный как ИП, демонстрирует косметику из США, не указывая бренды. При этом названия товаров были видны на упаковках.

«Принимая во внимание, что видео размещено пользователем 3 сентября 2025 года, следовательно, в действиях ИП усматриваются признаки нарушения требований ч. 10.7 ст. 5 федерального закона "О рекламе"»,— говорится в сообщении УФАС.

Кроме того, антимонопольный орган в ходе проверки выявил нарушение в другом ролике блогера. 26 августа девушка опубликовала видео об украшениях и одежде, однако не добавила пометку «реклама». В связи с этим в отношении нее возбуждено еще одно производство по признакам нарушения требований по ч. 16 ст. 18.1 ФЗ «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 19 ноября.

В марте этого года Госдума приняла поправки к ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе», которые устанавливают запрет на размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных запрещенными и нежелательными в РФ. Новые требования вступили в силу с 1 сентября 2025 года.

Как писал «Ъ», спрос на нативную рекламу в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской и запрещена) в отдельных категориях вырос до 60% после запрета на продвижение на заблокированных платформах.

Александра Стрелкова