Интерес к нативной рекламе с сентября вырос до 60%

Спрос на нативную рекламу в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в отдельных категориях вырос до 60% после запрета на продвижение на заблокированных платформах. Об этом “Ъ” рассказали участники рекламного рынка.

В коммуникационном агентстве PR Partner оценили рост спроса на нативное продвижение в 40–50% по сравнению с августом. В digital-агентстве D-Agency видят спрос в среднем на 30–40% больше, чем в начале осени, а в отдельных категориях (fashion, beauty, lifestyle) он вырос до 60%.

В маркетинговом агентстве Kokoc Group отмечают, что около 70–75% блогеров, размещавших рекламу в соцсети, готовы сотрудничать с брендами в формате нативных интеграций. По оценке гендиректора digital-агентства D-Agency Игоря Демидова, объем нативной рекламы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на октябрь составляет около 30–45% от объема рекламы в соцсети до запрета.

