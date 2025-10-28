СК завершил расследование дела банды вымогателей в Ростове

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование уголовного дела против девяти человек, обвиняемых в вымогательстве и разбое. Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Каждый из фигурантов обвиняется в преступлениях по ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 163 УК РФ (вымогательство), а также по ряду других статей — в зависимости от роли и степени участия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые совершили несколько тяжких и особо тяжких преступлений на территории Ростова-на-Дону. Все противоправные деяния были тщательно спланированы и совершались в разном составе.

В мае 2024 года группа вымогала денежные средства у индивидуального предпринимателя. Для психологического воздействия на жертву злоумышленники использовали форменную одежду сотрудников силовых структур и предметы, имитирующие боевое оружие. Также они похитили у потерпевшего автомобиль стоимостью свыше 6 млн руб.

Аналогичные противоправные деяния были совершены в отношении двух руководителей коммерческой организации. Преступники выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств на общую сумму 17,5 млн руб. под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

В ходе предварительного следствия в отношении фигурантов избрали меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, а также запрета определенных действий.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко