Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева

В возрасте 76 лет умерла победительница Олимпийских игр по спортивной гимнастике 1968 года в составе сборной СССР Ольга Карасева. Об этом сообщила Федерация гимнастики России.

«Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту»,— сказано в пресс-релизе.

Причины смерти, а также дата и место прощания не уточняются.

В 1969 году Карасева завоевала пять медалей на чемпионате Европы, в том числе золото в вольных упражнениях. На чемпионате мира 1970 года выиграла командный турнир и взяла серебро в вольных упражнениях. Также была серебряным призером мирового первенства 1966 года в команде.

Ольга Карасева была судьей международной категории. Награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».