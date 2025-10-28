Реверсивное движение организуют с 28 октября на Славянском шоссе в Ижевске

Ремонт картами начнется 28 октября в 18:00 на Славянском шоссе от поворота на спорткомплекс «Биатлон» до разворотного кольца, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Работы будут проводиться в два этапа: с помощью спецтехники будет проведено фрезерование покрытия, а 29-30 октября рабочие выполнят асфальтирование ремонтного участка. На время работ будет организовано реверсивное движение.

Напомним, в Ижевске завершен поддерживающий ремонт картами на 27 участках дорог. Обновлены ул. Ленина, Первомайская, Студенческая, Орджоникидзе, М. Горького, Магистральная, Азина, Удмуртская, Л. Толстого, Нагорная и другие. Также отремонтированы остановочные площадки «Рембыттехника», «Радиотехника», «40 лет Победы» и перекресток улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября.

Анастасия Лопатина