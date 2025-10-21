В Ижевске проведен поддерживающий ремонт 27 участков дорог

В Ижевске завершен поддерживающий ремонт картами на 27 участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Обновлены ул. Ленина, Первомайская, Студенческая, Орджоникидзе, М. Горького, Магистральная, Азина, Удмуртская, Л. Толстого, Нагорная и другие. Также отремонтированы остановочные площадки «Рембыттехника», «Радиотехника», «40 лет Победы» и перекресток улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября.

«Данная мера необходима для того, чтобы не латать асфальт во время оттепелей и межсезонья, обеспечить безопасный проезд по дорогам, которые не были включены в ремонтный перечень нынешнего сезона»,— отмечает глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В этом сезоне в Ижевске уже отремонтированы 29 участков дорог, обновлено 51 тротуар и 21 участок межквартальных проездов. В настоящее время формируется перечень объектов для ремонта в 2026 году.

Анастасия Лопатина