Тела двух супругов найдены в квартире на улице Щербакова, СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту обнаружения тел двух супругов в Приморском районе.

Как сообщили в региональном управлении СКР, по данным следствия, днем 27 октября в квартире дома, расположенного на улице Щербакова, были найдены мужчина и женщина без признаков жизни. В ходе осмотра тел следов насильственной смерти не установлено, при этом в квартире обнаружено вещество, которое направлено на экспертизу.

В настоящий момент на месте происшествия выполняется комплекс следственных действий, все обстоятельства случившегося выясняются.

Андрей Цедрик