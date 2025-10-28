Хуснуллин рассказал об условиях дальневосточной ипотеки на вторичное жилье

Условия по дальневосточной ипотеке на вторичный рынок жилья будут аналогичны условиям на новостройки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам.

Вице-премьер отметил, что через одну-две недели постановление будет доработано правительством. Министерство финансов запустит программу «Дальневосточная ипотека» в ближайшее время, добавил он.

Ключевой фактор в данном вопросе — это определение населенных пунктов, где построить новое жилье невозможно, отметил господин Хуснуллин. По его словам, это необходимо для улучшения жилищных условий жителей данных территорий, прежде всего молодых семей.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил господину Хуснуллину проконтролировать исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о распространении дальневосточной и арктической ипотечных программ на вторичное жилье на территориях, где не производится застройка.