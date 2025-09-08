Правительство расширит дальневосточную ипотеку на «вторичку» там, где нет новостроек

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать исполнение президентского поручения о распространении дальневосточной и арктической ипотечных программ на вторичное жилье там, где не строится новое. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Господина Хуснуллина попросили также убедиться, что ипотечный кредит по 2-процентной ставке станет доступен на Дальнем Востоке и в Арктике всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений и многодетным семьям вне зависимости от возраста родителей.

Расширение ипотечных программ — одно из поручений президента России Владимира Путина за время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).