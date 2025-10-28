Главе воронежской сети «Русский аппетит» отказали в освобождении из СИЗО

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты бывшего депутата облдумы и главы сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина на продление срока его ареста в СИЗО. Как следует из сообщения апелляционной инстанции, решение Ленинского райсуда, оставившего предпринимателя под стражей до 5 декабря, оставлено в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Прытыкин

Фото: Воронежская областная дума Андрей Прытыкин

Фото: Воронежская областная дума

Защита в жалобе на продление меры пресечения настаивала на освобождении господина Прытыкина под домашний арест или залог, ссылаясь на отсутствие у него судимости, его общественный статус и активную предпринимательскую деятельность, оказание материальной помощи для нужд участников специальной военной операции. Облсуд, впрочем, подтвердил, что тяжесть предъявленного бизнесмену обвинения и его служебное положение создают реальный риск того, что он может скрыться или воспрепятствовать расследованию. Поэтому решение райсуда было оставлено без изменений.

Андрея Прытыкина задержали в начале августа. Региональное управление Следственного комитета возбудило в его отношении уголовное дело о даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Следствие считает, что за победу на выборах в областную думу в 2020 году господин Прытыкин заплатил на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой 250 тыс. руб. через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову. За это преступление Бавыкин и Васькова получили по 10 и 5 лет лишения свободы. В суде установлено, что перед теми выборами они получили в общей сложности 7 млн руб. от девяти кандидатов. Почти все избранные депутатами фигуранты этого дела признались в даче денег чиновникам. Вину отрицает только Андрей Прытыкин.

После ареста предпринимателя сеть «Русский аппетит» выступила в его поддержку. Сам господин Прытыкин в обращении из СИЗО заявил, что не давал денег Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за победу на выборах: «Я убежден, что доверие и поддержка людей не покупаются — их нужно заслужить реальными поступками. Также я верю, что у нас получится донести до стороны обвинения ошибочность их позиции, и получить справедливые решения».

Фотогалерея Кто из потерпевших в деле Бавыкина снова избрался в гордуму Воронежа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутаты городской думы Воронежа шестого созыва во время общего фотографирования после первого заседания. В центре — Герой России Андрей Дьяченко, новый спикер гордумы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Председатель гордумы предыдущего созыва Владимир Ходырев общается с депутатами перед началом первого заседания нового созыва, в котором он продолжит работать как рядовой парламентарий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании нового созыва городской думы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Председатель городской думы Воронежа нового созыва Герой России Андрей Дьяченко во время первой пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Бывший председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев (слева) передает кресло новому председателю и Герою России Андрею Дьяченко (справа) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании гордумы поздравляет с утверждением на пост спикера Андрея Дьяченко, обещая ему помочь войти в сложную работу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Люди верят в тех, кто сегодня кует победу России на фронте»,— замгубернатора по внутренней политике Дмитрий Маслов (в центре) так поздравил Андрея Дьяченко с назначением Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутаты провожают спикера предыдущего созыва Владимира Ходырева с трибуны на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя гордумы Олег Черкасов после заседания. Господин Черкасов сохранил свою должность и в новом созыве Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Служу России!»— заявил Андрей Дьяченко после получения удостоверения. Других кандидатов на пост спикера не выдвигалось Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат воронежской гордумы, участник СВО Михаил Гамбург (в центре) стал единственным, кто проголосовал против кандидатуры господина Черкасова на пост вице-спикера Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Олег Черкасов, вице-спикер гордумы Воронежа, после первого заседания нового созыва муниципального парламента Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «И как у вас хватило на это совести»,— господин Гамбург (в центре слева) резко раскритиковал кандидатуру господина Черкасова в связи со сбором им крупных пожертвований для ЕР с кандидатов в депутаты в разгар кампании. Михаил Гамбург предложил в вице-спикеры себя, но в итоге на пост заместителя был переизбран господин Черкасов, а господин Гамбург в сердцах покинул зал Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат и директор ООО «Стерх» Андрей Суверин в новом созыве представил «Новых людей», хотя в прошлый избрался от «Справедливой России—За правду» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вновь вошедший в состав парламента Андрей Соболев возглавил комиссию по бюджету Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Повторно занявший депутатское кресло главный инженер ООО «Жилпроект» Максим Михин с бюллетенем для тайного голосования за назначение спикером Андрея Дьяченко Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вице-мэр—представитель главы городского округа в гордуме Иван Панченко во время перерыва заседания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заведующий отделением областной клинической больницы №1 кардиохирург Сергей Ковалев (в центре), вновь вошедший в состав гордумы по партийному списку «Единой России», перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Главный врач воронежской городской клинической поликлиники №3 Юлия Попова вновь оказалась в составе городского парламента. Впервые она стала депутатом в 2010 году Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Не сумевший выиграть праймериз «Единой России» весной, но все равно выдвинутый партией и победивший на одномандатном округе экс—мэр Сергей Колиух (в центре). Директор гимназии имени Басова Марина Бочарова (слева) прошла в гордуму по партийным спискам ЕР. Самовыдвиженец Ольга Струкова (справа), возглавившая в 2023-м мегашколу (образовательный центр «Содружество»), заняла место по одномандатному округу лидера воронежских справедливороссов Артема Рымаря Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Тоже проигравший весной праймериз ЕР Александр Сысоев все же выдвинулся от партии и выиграл выборы в городской парламент по одномандатному округу. По итогам заседания он традиционно возглавил комиссию по ЖКХ и дорожному хозяйству Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат гордумы с 2020 года Андрей Зачупейко Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Господин Сысоев на заседании символически проводил Владимира Ходырева, возглавлявшего думу в трех последних созывах, подарив ему картину с изображением Каменного моста, одного из символов Воронежа (с 2023 года в затянувшемся ремонте после обрушения) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Президент детско-юношеской общественной патриотической организации «Ассоциация витязей», депутат Иван Новак Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Топ-менеджер АО «Домостроительный комбинат», депутат Сергей Крючков на первом заседании муниципального парламента Воронежа нового созыва Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-гендиректор финансовой компании «Аксиома» и депутат гордумы Иван Кандыбин (третий справа). Господин Кандыбин проходил потерпевшим по резонансному уголовному делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина. Как было установлено следствием и судом, господин Кандыбин перед прошлыми выборами в 2020 году передал подчиненной Бавыкина Светлане Васьковой 700 тыс. руб. якобы за победу, и еще 300 тыс. руб. — уже после голосования. Выборы в новый созыв господин Кандыбин смог выиграть на своем округе как самовыдвиженец, не получив поддержки ЕР Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Основатель транспортной компании «Автолайн», депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских (на переднем плане). Бывший единоросс в этот раз выиграл выборы на округе как представитель СРЗП. Он также также фигурировал в качестве потерпевшего деле о мошенничестве на выборах в гордуму в 2020 году Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских на первом заседании нового созыва муниципального парламента Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутаты Юлия Попова (слева) и Сергей Крючков (справа) на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат Александр Чуфинев (справа в центре). Парламентарий также был потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве на выборах пять лет назад. Как было установлено следствием и судом, он отдал 2 млн руб. Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за победу на выборах. Это была самая крупная сумма, которую получили мошенники Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Учредитель и главный редактор сетевого издания «Новый город. Воронеж» Маргарита Жукова, впервые прошедшая в состав гордумы Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат гордумы Воронежа Юлия Попова во время речи Владимира Ходырева Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Анастасия Позднякова, депутат гордумы, топ-менеджер АО «Галерея Чижова» на первом заседании нового созыва муниципального парламента Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутаты Зачупейко (слева, ЕР) и Артем Рымарь (справа, единственный попавший в новый созыв благодаря партийному списку и преодолению партией 5-процентного барьера представитель СЗРП) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 34 Депутаты городской думы Воронежа шестого созыва во время общего фотографирования после первого заседания. В центре — Герой России Андрей Дьяченко, новый спикер гордумы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Председатель гордумы предыдущего созыва Владимир Ходырев общается с депутатами перед началом первого заседания нового созыва, в котором он продолжит работать как рядовой парламентарий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании нового созыва городской думы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Председатель городской думы Воронежа нового созыва Герой России Андрей Дьяченко во время первой пресс-конференции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Бывший председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев (слева) передает кресло новому председателю и Герою России Андрею Дьяченко (справа) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин на первом заседании гордумы поздравляет с утверждением на пост спикера Андрея Дьяченко, обещая ему помочь войти в сложную работу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Люди верят в тех, кто сегодня кует победу России на фронте»,— замгубернатора по внутренней политике Дмитрий Маслов (в центре) так поздравил Андрея Дьяченко с назначением Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутаты провожают спикера предыдущего созыва Владимира Ходырева с трибуны на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя гордумы Олег Черкасов после заседания. Господин Черкасов сохранил свою должность и в новом созыве Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «Служу России!»— заявил Андрей Дьяченко после получения удостоверения. Других кандидатов на пост спикера не выдвигалось Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат воронежской гордумы, участник СВО Михаил Гамбург (в центре) стал единственным, кто проголосовал против кандидатуры господина Черкасова на пост вице-спикера Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Олег Черкасов, вице-спикер гордумы Воронежа, после первого заседания нового созыва муниципального парламента Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков «И как у вас хватило на это совести»,— господин Гамбург (в центре слева) резко раскритиковал кандидатуру господина Черкасова в связи со сбором им крупных пожертвований для ЕР с кандидатов в депутаты в разгар кампании. Михаил Гамбург предложил в вице-спикеры себя, но в итоге на пост заместителя был переизбран господин Черкасов, а господин Гамбург в сердцах покинул зал Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат и директор ООО «Стерх» Андрей Суверин в новом созыве представил «Новых людей», хотя в прошлый избрался от «Справедливой России—За правду» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вновь вошедший в состав парламента Андрей Соболев возглавил комиссию по бюджету Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Повторно занявший депутатское кресло главный инженер ООО «Жилпроект» Максим Михин с бюллетенем для тайного голосования за назначение спикером Андрея Дьяченко Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вице-мэр—представитель главы городского округа в гордуме Иван Панченко во время перерыва заседания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заведующий отделением областной клинической больницы №1 кардиохирург Сергей Ковалев (в центре), вновь вошедший в состав гордумы по партийному списку «Единой России», перед началом заседания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Главный врач воронежской городской клинической поликлиники №3 Юлия Попова вновь оказалась в составе городского парламента. Впервые она стала депутатом в 2010 году Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Не сумевший выиграть праймериз «Единой России» весной, но все равно выдвинутый партией и победивший на одномандатном округе экс—мэр Сергей Колиух (в центре). Директор гимназии имени Басова Марина Бочарова (слева) прошла в гордуму по партийным спискам ЕР. Самовыдвиженец Ольга Струкова (справа), возглавившая в 2023-м мегашколу (образовательный центр «Содружество»), заняла место по одномандатному округу лидера воронежских справедливороссов Артема Рымаря Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Тоже проигравший весной праймериз ЕР Александр Сысоев все же выдвинулся от партии и выиграл выборы в городской парламент по одномандатному округу. По итогам заседания он традиционно возглавил комиссию по ЖКХ и дорожному хозяйству Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат гордумы с 2020 года Андрей Зачупейко Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Господин Сысоев на заседании символически проводил Владимира Ходырева, возглавлявшего думу в трех последних созывах, подарив ему картину с изображением Каменного моста, одного из символов Воронежа (с 2023 года в затянувшемся ремонте после обрушения) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Президент детско-юношеской общественной патриотической организации «Ассоциация витязей», депутат Иван Новак Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Топ-менеджер АО «Домостроительный комбинат», депутат Сергей Крючков на первом заседании муниципального парламента Воронежа нового созыва Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-гендиректор финансовой компании «Аксиома» и депутат гордумы Иван Кандыбин (третий справа). Господин Кандыбин проходил потерпевшим по резонансному уголовному делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина. Как было установлено следствием и судом, господин Кандыбин перед прошлыми выборами в 2020 году передал подчиненной Бавыкина Светлане Васьковой 700 тыс. руб. якобы за победу, и еще 300 тыс. руб. — уже после голосования. Выборы в новый созыв господин Кандыбин смог выиграть на своем округе как самовыдвиженец, не получив поддержки ЕР Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Основатель транспортной компании «Автолайн», депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских (на переднем плане). Бывший единоросс в этот раз выиграл выборы на округе как представитель СРЗП. Он также также фигурировал в качестве потерпевшего деле о мошенничестве на выборах в гордуму в 2020 году Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат гордумы Воронежа Дмитрий Крутских на первом заседании нового созыва муниципального парламента Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутаты Юлия Попова (слева) и Сергей Крючков (справа) на первом заседании нового созыва муниципального парламента Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат Александр Чуфинев (справа в центре). Парламентарий также был потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве на выборах пять лет назад. Как было установлено следствием и судом, он отдал 2 млн руб. Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за победу на выборах. Это была самая крупная сумма, которую получили мошенники Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Учредитель и главный редактор сетевого издания «Новый город. Воронеж» Маргарита Жукова, впервые прошедшая в состав гордумы Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутат гордумы Воронежа Юлия Попова во время речи Владимира Ходырева Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Анастасия Позднякова, депутат гордумы, топ-менеджер АО «Галерея Чижова» на первом заседании нового созыва муниципального парламента Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Депутаты Зачупейко (слева, ЕР) и Артем Рымарь (справа, единственный попавший в новый созыв благодаря партийному списку и преодолению партией 5-процентного барьера представитель СЗРП) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Сергей Толмачев