Главе воронежской сети «Русский аппетит» отказали в освобождении из СИЗО
Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты бывшего депутата облдумы и главы сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина на продление срока его ареста в СИЗО. Как следует из сообщения апелляционной инстанции, решение Ленинского райсуда, оставившего предпринимателя под стражей до 5 декабря, оставлено в силе.
Андрей Прытыкин
Фото: Воронежская областная дума
Защита в жалобе на продление меры пресечения настаивала на освобождении господина Прытыкина под домашний арест или залог, ссылаясь на отсутствие у него судимости, его общественный статус и активную предпринимательскую деятельность, оказание материальной помощи для нужд участников специальной военной операции. Облсуд, впрочем, подтвердил, что тяжесть предъявленного бизнесмену обвинения и его служебное положение создают реальный риск того, что он может скрыться или воспрепятствовать расследованию. Поэтому решение райсуда было оставлено без изменений.
Андрея Прытыкина задержали в начале августа. Региональное управление Следственного комитета возбудило в его отношении уголовное дело о даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Следствие считает, что за победу на выборах в областную думу в 2020 году господин Прытыкин заплатил на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой 250 тыс. руб. через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову. За это преступление Бавыкин и Васькова получили по 10 и 5 лет лишения свободы. В суде установлено, что перед теми выборами они получили в общей сложности 7 млн руб. от девяти кандидатов. Почти все избранные депутатами фигуранты этого дела признались в даче денег чиновникам. Вину отрицает только Андрей Прытыкин.
После ареста предпринимателя сеть «Русский аппетит» выступила в его поддержку. Сам господин Прытыкин в обращении из СИЗО заявил, что не давал денег Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой за победу на выборах: «Я убежден, что доверие и поддержка людей не покупаются — их нужно заслужить реальными поступками. Также я верю, что у нас получится донести до стороны обвинения ошибочность их позиции, и получить справедливые решения».