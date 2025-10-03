Владельцу воронежской сети фастфуда «Русский аппетит» продлили арест в СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа продлил на два месяца меру пресечения экс-депутату облдумы и главе сети фастфуда «Русский аппетит» Андрею Прытыкину, обвиняемому в даче взятки. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, арест в СИЗО для него продлен до 5 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господина Прытыкина задержали в начале августа. Региональное управление Следственного комитета возбудило в его отношении уголовное дело о даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Следствие считает, что за победу на выборах в областную думу в 2020 году господин Прытыкин заплатил на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой 250 тыс. руб. через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову. Деньги предназначались за обеспечение его победы на выборах.

За это преступление Бавыкин и Василькова получили по 10 и 5 лет лишения свободы. В суде установлено, что перед теми выборами они получили в общей сложности 7 млн руб. от девяти кандидатов. Почти все избранные депутатами фигуранты этого дела признались в даче денег чиновникам. Вину отрицает только Андрей Прытыкин.

Уголовное дело Юрия Бавыкина и Светланы Васьковой рассматривалось с конца июня 2022 года Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Почти все избравшиеся депутаты заявили, что давали им деньги за помощь в выборной кампании по Коминтерновскому району. И почти все они получили статус потерпевших — он не дается лицам, передававшим деньги под влиянием обмана с формированием умысла на передачу взятки. Отсутствие статуса ничем не грозит парламентариям, сотрудничающим со следствием Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Сергей Кудрявцев был первым депутатом гордумы, который в январе 2021 года обратился в Следственный комитет с заявлением о мошенничестве со стороны Юрия Бавыкина. По его словам, госпожа Васькова пообещала ему за 400 тыс. руб. помочь победить на выборах. Сергей Кудрявцев признался, что испугался последствий, которые могли наступить в случае отказа, и дал деньги сотруднице управы. Заявление Кудрявцев написал в тот момент, когда сам был фигурантом уголовного дела о хищении из госсобственности дворца культуры имени Кирова. В 2022 году он получил четыре года колонии. Сейчас бывший депутат находится на свободе Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Коллега Кудрявцева в городской думе, занимающийся пассажирскими перевозками Дмитрий Крутских также долгое время считал нецелесообразным сообщать правоохранительным органам о передаче 1,2 млн руб. сотрудникам управы. Он обратился с заявлением в СКР уже после задержания Юрия Бавыкина. Однако, по признанию депутата в суде, он сразу понял, что его «разводят», так как Бавыкин и Васькова не могли повлиять на выборы. «Главное в выборном процессе депутатам не мешать. Мне было проще заплатить. У меня сумму просят, я расстаюсь с ней легко. Отдал и забыл»,— объяснял в суде господин Крутских Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Старейший депутат гордумы и глава торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александр Жуков, передавший Светлане Васьковой 500 тыс. руб., также заявил о мошенничестве после задержания Юрия Бавыкина. Парламентарий объяснил задержку тем, что выборы 2020 года были самыми сложными, так как председатель думы Владимир Ходырев заболел. После выборов господин Жуков провел первое заседание думы, а затем попал в больницу с COVID-19. На больничной койке депутат понял, что молчать нельзя, набрался смелости и сообщил о преступлении в СКР Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Гендиректор финансовой компании «Аксиома» и депутат гордумы Воронежа Иван Кандыбин рассказал в суде, что Светлана Васькова пообещала ему обеспечить победу на выборах за 1 млн руб. В августе он отдал ей 700 тыс. руб., а оставшуюся часть уже после голосования. Он признался, что сразу понимал, что обманывают. Депутат вынужденно согласился передать деньги, так как боялся, что не сможет полноценно вести работу с населением района, а его репутация может быть подорвана Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Самую крупную сумму Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой заплатил глава компании по продаже автодеталей Александр Чуфинев, который в 2020 году впервые избрался в гордуму, — 2 млн руб. Свои действия нынешний депутат объяснил неопытностью: «Волнительный момент, первые выборы». Господин Чуфинев единственный среди фигурирующих в уголовном деле парламентариев, избравшийся не в Коминтерновском, а в Левобережном районе Воронежа. Он обратился за помощью к господину Бавыкину, так как ранее тот работал в управе Левобережного района Фото: городская дума Воронежа Депутат гордумы и глава компании «Фенко» Вадим Клецов заявил в суде, что перед выборами заплатил Светлане Васьковой 250 тыс. руб., так как «понадеялся на содействие и отсутствие противодействий». Он отметил, что не понимал, что его ввели в заблуждение до посещения Следственного комитета, где ему объяснили, что передача денег была незаконной Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Депутат облдумы и известный строитель Дмитрий Лукинов объяснил в суде, что заплатил сотрудникам управы 720 тыс. руб., чтобы перестраховаться. О необходимости финансово поучаствовать в выборах он узнал от своей помощницы, принимавшей участие в совещании в управе. Позже депутат подтвердил необходимость внесения денег у Юрия Бавыкина Фото: Андрей Архипов Елена Губина в суде признала, что передала Светлане Васьковой 455 тыс. руб. Депутат облдумы не смогла объяснить, почему именно она передала такую сумму, но заявила, что не рассматривала ее как взятку: «Мне сказали оказать помощь. Может быть, и на детские площадки, я не знаю» Фото: Воронежская областная дума Единственным парламентарием, который отрицает, что давал деньги Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой, является глава группы компаний «Русский аппетит» и депутат облдумы Андрей Прытыкин. В суде он заявил, что не видел необходимости платить кому-либо за участие в выборах: «Мне не нужна была помощь никого из чиновников, я был полностью уверен в победе. Мой шанс быть выбранным был на уровне шанса Владимира Ключникова, который руководил областной думой более десяти лет». Перед голосованием он официально и добровольно пожертвовал «Единой России» 2 млн руб. на уставную деятельность Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По делу Юрия Бавыкина с показаниями в суде выступили теперь уже бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин (справа) и председатель гордумы Владимир Ходырев (слева). Они заявили, что не знали о договоренностях кандидатов в депутаты с руководством управы Коминтерновского района. Чиновники заверили суд, что выборы в 2020 году прошли в соответствии с законом и никаких нарушений не было. Вадим Кстенин и Владимир Ходырев исключили возможность фальсификации итогов голосования, а также заявили, что не давали Юрию Бавыкину поручения вмешиваться в выборы Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В прениях сторона обвинения запросила для Юрия Бавыкина 12 лет колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн руб., а для Светланы Васьковой — пять лет лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. Прокурор Юлия Попова в своем выступлении заявила, что вина подсудимых полностью доказана. Адвокаты экс-чиновников заявили, что решение об обжаловании примут после изучения приговора Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В итоге судья Юлия Воищева приговорила Юрия Бавыкина к десяти годами колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн руб., а Светлану Васькову — к пяти годам и 300 тыс. руб. Сергей Толмачев